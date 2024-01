07.01.2024 08:21 Gefährlicher Großbrand in Genshagen gelöscht!

Die am Samstag in Brand geratenen Lkw mit Flüssiggas in Ludwigsfelde (Brandenburg) sorgten bis in die Abendstunden für einen langwierigen Feuerwehreinsatz.

Von Mia Goldstein

Ludwigsfelde - Die am Samstag in Brand geratenen Lkw mit Flüssiggas in Ludwigsfelde (Brandenburg) südlich von Berlin sorgten bis in die späten Abendstunden für einen langwierigen Einsatz der Feuerwehr. Die brennenden Lkw in Ludwigsfelde (Brandenburg) sind erfolgreich gelöscht worden. © Julian Stähle Die Flammen, die auf dem Gewerbegebiet in Genshagen gegen 5 Uhr ausgebrochen waren, konnten einem Sprecher zufolge erst am späten Samstagabend vollständig gelöscht werden. Brandbekämpfer waren im Dauereinsatz und wurden wegen der Explosionsgefahr von Spezialisten einer Werksfeuerwehr aus Sachsen bei dem schwierigen Einsatz unterstützt. Damit keine explosionsfähige Atmosphäre entstehe, habe man Lüfter aufgestellt, die das Gas mit der Umgebungsluft verwirbeln. Feuerwehreinsätze War es ein und derselbe Täter? Vier Brände in einer Nacht gelegt! Die drei Experten von der Werksfeuerwehr prüften am Kesselwagen des Lasters, ob zum Beispiel Abdichtungsmaßnahmen erforderlich seien oder man den Gasbehälter umfüllen müsse. Weil einige der Tanklaster mit explosiven Gefahrenstoffen beladen waren, wurde ein Sperrkreis von 400 Metern eingerichtet und vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe eine Warnmeldung herausgegeben. Per Apps, wie Biwapp Katwarn, NINA und Mowas wurde die Menschen über die bestehende Gefahr informiert.

Titelfoto: Julian Stähle