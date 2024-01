Großbrand in Gewerbebetrieb: Gefahrgut explodiert - Warnung aufgehoben!

Ludwigsfelde - Auf einem Betriebsgelände in Ludwigsfelde ( Brandenburg ) südlich von Berlin brannte es am Samstagmorgen lichterloh. Zudem waren Explosionen zu hören. Gegen Nachmittag gab es Entwarnung.

Die alarmierte Feuerwehr hat Maßnahmen zur Brandbekämpfung eingeleitet. © Morris Pudwell

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe hatte zuvor eine Warnmeldung herausgegeben.

Den Angaben zufolge standen in Genshagen in der Seestraße seit circa 5 Uhr mehrere Lkw in Flammen sowie die dort gelagerten Gefahrstoffe.

Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot von rund 100 Einsatzkräften vor Ort, versuchte den Brand unter Kontrolle zu bringen und hat Maßnahmen zur Schadensabwehr eingeleitet.

Einem Sprecher der Feuerwehr zufolge waren fünf Lkw ausgebrannt, drei hätten noch aus der Gefahrenzone gebracht werden können. Einige der Tanklastzüge waren mit Flüssiggas gefüllt.

Aus bislang ungeklärter Ursache sei es in den Lkw-Aufliegern zu Explosionen gekommen, hieß es weiter.