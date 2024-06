27.06.2024 07:02 Gewitterchaos: Blitzeinschlag setzt Dachstuhl von Reihenhaus in Flammen

Heftige Gewitter sorgten am Mittwochabend für zahlreiche Feuerwehreinsätze in Unterfranken. In Aschaffenburg setzte ein Blitzeinschlag einen Dachstuhl in Brand.

Von Marc Thomé

Aschaffenburg - Unwetter haben am frühen Abend des gestrigen Mittwochs zu zahlreichen Feuerwehreinsätzen in Unterfranken geführt. Für den größten sorgte höchstwahrscheinlich ein Blitzeinschlag in der Innenstadt von Aschaffenburg. Vermutlich durch einen Blitzeinschlag kam es zu dem Dachstuhlbrand, der sich auf benachbarte Häuser ausbreiten konnte. © 5VISION.NEWS Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, wurde gegen 17.30 Uhr ein Brand in der Rhönstraße gemeldet. Bei ihrer Ankunft stellten die rund 70 Einsatzkräfte der Feuerwehr fest, dass der Dachstuhl eines Reihenhauses in Brand geraten war. Zwar konnte das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht werden. Allerdings konnte die Feuerwehr nicht verhindert, dass sich die Flammen auch auf die Dächer benachbarter Häuser ausdehnten. Feuerwehreinsätze Klimaanlage platt: Feuerwehr befreit 200 Menschen aus überhitztem Zug - vier Verletzte! Alle Bewohner hatten sich aber nach Angaben des Polizeisprechers unverletzt ins Freie retten können. Der Feuerwehreinsatz dauerte bis in die späteren Abendstunden an. Die Polizei hat mittlerweile die Ermittlungen zur Ursache des Feuers aufgenommen und geht von einem Blitzschlag aus. Zeugen berichteten sogar von zwei Einschlägen in der betroffenen Häuserzeile. Noch nicht bekannt ist der entstandene Sachschaden. Auch dieser ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Titelfoto: 5VISION.NEWS