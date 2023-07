Giftige Rauchwolke über Wuppertal! Feuerwehr im Großeinsatz

Wuppertal – Die Feuerwehr ist bei einem Gewerbebetrieb in Wuppertal-Vohwinkel im Großeinsatz!

Flammen schlagen auf dem Dach einer Lagerhalle in Wuppertal. © Christoph Petersen

Eine giftige Rauchwolke, die schon von Weitem zu sehen ist, steigt vom Dachstuhl einer Lagerhalle an der Vohwinkeler Straße auf.

Die Feuerwehr ist mit mehreren Einheiten und insgesamt fast 50 Einsatzkräften vor Ort und bekämpft über Drehleitern die Flammen, die aus dem Dach des Gebäudes schlagen.

Von Verletzten war zunächst nichts bekannt.

Anrufer hatten den Brand am heutigen Mittwoch gegen 18.20 Uhr gemeldet. Eine Warnung an die Bevölkerung in dem Stadtteil gab es zunächst nicht.

Das volle Ausmaß des Feuers sowie die Ursache sind bislang unklar.