Glück im Unglück: Dichte Rauchwolken dringen aus Doppelhaushälfte

Grimma - Im Obergeschoss einer Doppelhaushälfte brach am Samstagnachmittag ein Feuer aus. Dichte Rauchwolken quollen aus dem Fenster im Grimmaer Ortsteil Nimbschen und sorgten dafür, dass die Rettungskräfte ihren Einsatzort bereits von Weitem erkannten.

Dichter Rauch drang aus dem Fenster im Obergeschoss des Hauses. © Medienportal-Grimma

11.32 Uhr ging der Notruf bei der Feuerwehr ein, bestätigte ein Sprecher der Rettungsleitstelle auf TAG24-Anfrage.

Direkt begaben sich die Kräfte auf den Weg in die Katharina-von-Bora-Straße.

Damit sich der Brand nicht weiter ausbreitete, musste schnell gehandelt werden.

Laut Informationen vom Ort des Geschehens löschten die Feuerwehrleute nicht nur über eine Drehleiter von außen, sondern gingen auch in das Gebäude, um die Flammen unter Kontrolle zu bringen.