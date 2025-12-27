Glück im Unglück: Dichte Rauchwolken dringen aus Doppelhaushälfte
Grimma - Im Obergeschoss einer Doppelhaushälfte brach am Samstagnachmittag ein Feuer aus. Dichte Rauchwolken quollen aus dem Fenster im Grimmaer Ortsteil Nimbschen und sorgten dafür, dass die Rettungskräfte ihren Einsatzort bereits von Weitem erkannten.
11.32 Uhr ging der Notruf bei der Feuerwehr ein, bestätigte ein Sprecher der Rettungsleitstelle auf TAG24-Anfrage.
Direkt begaben sich die Kräfte auf den Weg in die Katharina-von-Bora-Straße.
Damit sich der Brand nicht weiter ausbreitete, musste schnell gehandelt werden.
Laut Informationen vom Ort des Geschehens löschten die Feuerwehrleute nicht nur über eine Drehleiter von außen, sondern gingen auch in das Gebäude, um die Flammen unter Kontrolle zu bringen.
Glück im Unglück: Das Feuer ging nicht auf andere Räume, geschweige denn auf das gesamte Haus über.
Gegen 14 Uhr konnten die Kräfte wieder abrücken, der Brand war gelöscht. Verletzt hat sich keiner.
