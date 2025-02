15.02.2025 12:28 Aufregung in Mietshaus: Zündler steckt Zeitungen an, Nachbar schreitet ein

Aufregung in einem Mehrfamilienhaus in Thüringen in Gotha. Die Polizei sucht jetzt nach einem Zündler.

Von Marcus Scholz

Gotha - Aufregung in einem Mehrfamilienhaus in Thüringen. Die Polizei sucht jetzt nach einem Zündler. Als die Feuerwehr eingetroffen war, hatte ein Anwohner das Feuer schon gelöscht. (Symbolbild) © Daniel Vogl/dpa Wie die Beamten mitteilten, brannte es in der Nacht zum Samstag in der Von-Hoff-Straße in Gotha. Dort hatte gegen 1.20 Uhr ein bislang noch Unbekannter in einem Schrank aufbewahrtes Zeitungspapier angezündet. Ein Nachbar bemerkte den Brand, informierte die Feuerwehr, konnte bis zu deren Eintreffen aber Schlimmeres verhindern und die Zeitungen ablöschen. Feuerwehreinsätze Millionenschaden bei Brand in Niederbayern! 150 Stiere gerettet Die Feuerwehrleute mussten im Anschluss lediglich den Hausflur lüften. Der Anwohner habe laut Polizei über Atembeschwerden geklagt und sei vor Ort medizinisch versorgt worden. Der betroffene Schrank und eine Wand wurden durch die Flammen beschädigt. Die Kriminalpolizei in Gotha hat Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sollen sich mit der Polizei in Gotha unter der Telefonnummer 03621/781124 unter Angabe der Bezugsnummer 0041179/2025 in Verbindung zu setzen.

Titelfoto: Daniel Vogl/dpa