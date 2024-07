13.07.2024 11:00 Größere Brände in Hamburg: Feuerwehr im Einsatz, zwei Verletzte

Am Freitagabend brannte es im Keller eines Mehrfamilienhauses in Hamburg-Wilstorf. In der Nacht standen sechs Elektro-Transporter in Wilhelmsburg in Flammen.

Von Bastian Küsel

Hamburg - Feuer in Hamburg! Am gestrigen Freitagabend und in der Nacht zum heutigen Samstag gab es zwei größere Brände in der Hansestadt. Dabei wurden zwei Menschen verletzt. Am Freitagabend brannte es im Keller eines Mehrfamilienhauses in Hamburg-Wilstorf. Zwei Menschen wurden durch den Rauch verletzt. © Lenthe-Medien/Harms/Bohr Zunächst brannte es gegen 21.15 Uhr in der Straße Hanhoopsfeld im Stadtteil Wilstorf. Aus noch ungeklärter Ursache war ein E-Roller im Keller eines Mehrfamilienhauses in Brand geraten. Die alarmierte Feuerwehr rückte mit zwei Löschzügen (etwa 50 Einsatzkräfte) zum Brandort aus und konnte die Flammen recht schnell unter Kontrolle bringen, wie ein Sprecher gegenüber TAG24 erklärte. Das Gebäude wurde allerdings stark verraucht. Zwei Personen, ein Bewohner des Hauses sowie ein Mitglied der Feuerwehr, erlitten eine Rauchvergiftung. Weitere Bewohner wurde vom Rettungsdienst betreut, blieben aber unverletzt. Feuerwehreinsätze Unwetter sucht Ostsachsen heim: Feuerwehr muss 185 Mal ausrücken! Wie genau es zu dem Brand kommen konnte, ist noch unklar. Die Polizei hat Ermittlungen dazu aufgenommen. Eine Brandstiftung wird dabei nicht ausgeschlossen. Brennende Elektro-Transporter halten Hamburger Feuerwehr auf Trab In der Nacht zum Samstag standen sechs Elektro-Transporter im Stadtteil Wilhelmsburg in Flammen. © HamburgNews/Christoph Seemann Etwas mehr als vier Stunden später wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr zur Georg-Wilhelm-Straße alarmiert. An der Kreuzung zur Harburger Chaussee standen gegen 1.30 Uhr sechs Elektro-Transporter einer ansässigen Firma in Flammen.

Die Kameraden konnten den Brand nach etwa einer halben Stunde erfolgreich löschen, die Transporter wurden allerdings erheblich beschädigt. Verletzte gab es nicht. Auch in diesem Fall ist die genaue Brandursache noch unklar. Die Polizei hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen.

