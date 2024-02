03.02.2024 11:26 Großaufgebot rückt zu Brand in Schwimmbad aus

In einem Erlebnisbad in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) ist am Samstagmorgen ein Brand ausgebrochen.

Von Simon Schwenk

Weinheim - In einem Erlebnisbad in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) ist am heutigen Samstagmorgen ein Brand ausgebrochen. Zu Tagesanbruch stand für die Weinheimer Feuerwehr gleich eine erste große Herausforderung auf dem Programm. © Priebe/pr-video Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, wurde die Leitstelle gegen 7.45 Uhr über ein Feuer in Kenntnis gesetzt, dass vor Öffnung des Bades in der Küche ausgebrochen sei. Zum Zeitpunkt des Brandes hätten sich zwar schon Mitarbeiter, jedoch noch keine Gäste in dem Gebäude befunden. Verletzte gab es laut Sprecher nicht. Ein Großaufgebot bestehend aus Feuerwehr und Polizei war umgehend zum Erlebnisbad ausgerückt. © Priebe/pr-video Die Polizei ging zunächst davon aus, dass es aufgrund eines technischen Defekts zu dem Brand gekommen war. Die Schadenshöhe war zunächst unklar.

