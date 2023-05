30.05.2023 07:29 Großbrand auf Bauernhof in Unterfranken: Feuerwehr rettet 100 Rinder und Kälber

Auf einem Bauernhof bei Bad Neustadt an der Saale in Unterfranken kam es am Abend des Pfingstmontag zu einem Großbrand: Die Feuerwehr rettete rund 100 Rinder.

Von Florian Gürtler

Bad Neustadt an der Saale - Die Flammen schlugen meterhoch: Auf einem Bauernhof bei Bad Neustadt an der Saale kam es am Abend des gestrigen Pfingstmontag zu einem Großbrand, zwei Menschen wurden verletzt, die Feuerwehr rettete rund 100 Rinder. Zwei Menschen wurden leicht verletzt: Auf einem Bauernhof bei Bad Neustadt an der Saale in Unterfranken brach am Montagabend ein Brand aus, rund 200 Feuerwehrkräfte waren im Einsatz. © NEWS5/Höfig Das Feuer brach gegen 22.30 Uhr auf einem Bauernhof beim Ortsteil Herschfeld aus, wie die Polizei in Unterfranken mitteilte. Demnach brannte eine Halle, in der sich rund 100 Rinder und Kälber befanden. Als erste Kräfte der Feuerwehr eintrafen, schlugen die Flammen bereits meterhoch aus dem Gebäude. Umgehend begannen die Einsatzkräfte mit den Lösch- und Rettungsarbeiten. "Die Feuerwehr kämpfte mit einem Großaufgebot von rund 200 Frauen und Männern gegen die Flammen, konnte ein Übergreifen auf weitere Gebäude verhindern und brachte den Brand unter Kontrolle", berichtete ein Polizeisprecher weiter. Feuerwehreinsätze Zeugen sichten verdächtigen Transporter, plötzlich stehen acht Mülltonnen in Flammen Zwei Menschen wurden durch Rauchvergiftungen leicht verletzt. Der Rettungsdienst versorgte die Verwundeten. Die Rinder aus der lichterloh brennenden Halle konnten gerettet werden. Ein hinzugerufener Veterinär kümmerte sich um die Tiere. Fotos zeigen, dass von der Halle nur verkohlte Trümmer übrig blieben. Die Polizei geht in einer ersten Schätzung davon aus, dass der entstandene Sachschaden "in einem unteren siebenstelligen Bereich" liegen dürfte. Wie es zu dem Feuer auf dem Bauernhof bei Bad Neustadt an der Saale kam, ist noch völlig unklar. Die Kriminalpolizei in Schweinfurt hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Titelfoto: NEWS5/Höfig