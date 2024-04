09.04.2024 19:57 1.063 Großbrand im Erzgebirge: Scheune steht in Flammen

In Oelsnitz im Erzgebirge wurde die Feuerwehr am heutigen Dienstagabend zu einem Großbrand gerufen. Die Löscharbeiten dauern aktuell noch an.

Von Sarah Müller

Oelsnitz/Erzgebirge - Großeinsatz der Feuerwehren im Erzgebirge! Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Halle bereits im Vollbrand. © André März Kurz vor 19 Uhr wurden die Einsatzkräfte in die Straße "Zum Vereinsglückschacht" gerufen, weil dort in einer Scheune ein Brand ausgebrochen ist. Bei Ankunft der Feuerwehrleute stand die etwa 100x40 Meter große Lagerhalle, in der Stroh eingelagert war, bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot im Einsatz, um den Brand zu bekämpfen. Dazu kommen auch zwei Drehleiter zum Einsatz. Feuerwehreinsätze Perserkatze in aussichtsloser Lage: Feuerwehr rettet Mischa von Dach Ersten Informationen zufolge gibt es offenbar aktuell Probleme mit der Wasserversorgung. Ob bei dem Brand jemand verletzt wurde, ist noch unklar. Auch die Brandursache muss noch ermittelt werden.

Titelfoto: André März