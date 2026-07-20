Großbrand im Industriegebiet: Halle stürzt in Flammen ein
Von Malin Wunderlich, Jonas-Erik Schmidt
Wassenberg - Ein Brand in einem Industriegebiet im Kreis Heinsberg ist nach Angaben der Feuerwehr unter Kontrolle.
Es gebe noch Nachlöscharbeiten, sagte ein Sprecher. Diese würden auch noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Der Brand sei aber unter Kontrolle.
Das Feuer in einer Halle war am Sonntagabend gemeldet worden. Zum Zeitpunkt des Notrufs stand das Gebäude laut Feuerwehr bereits im Vollbrand.
Zeitweise waren 180 Rettungskräfte im Einsatz. Teile der Halle stürzten ein. Zur Eindämmung wurde laut einem Sprecher auch ein Löschroboter aus Holland angefordert, da viele Bereiche nicht von Menschen betreten werden konnten. Laut den Angaben gab es keine Verletzten.
Zur Ursache des Brands war zunächst nichts bekannt. Bei der Halle handele es sich um ein Industriegebäude, in dem verschiedene Firmen untergebracht seien, so ein Sprecher.
Wegen der Rauchausbreitung wurde die Bevölkerung im Umkreis über eine Warn-App informiert.
Titelfoto: Tim Lehmann/dpa