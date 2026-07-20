Großbrand im Industriegebiet: Halle stürzt in Flammen ein

Wassenberg - Ein Brand in einem Industriegebiet im Kreis Heinsberg ist nach Angaben der Feuerwehr unter Kontrolle.

Mehr als 180 Einsatzkräfte kämpften gegen den Großbrand in einer Industriehalle im Kreis Heinsberg. © Tim Lehmann/dpa

Es gebe noch Nachlöscharbeiten, sagte ein Sprecher. Diese würden auch noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Der Brand sei aber unter Kontrolle.

Das Feuer in einer Halle war am Sonntagabend gemeldet worden. Zum Zeitpunkt des Notrufs stand das Gebäude laut Feuerwehr bereits im Vollbrand.

Zeitweise waren 180 Rettungskräfte im Einsatz. Teile der Halle stürzten ein. Zur Eindämmung wurde laut einem Sprecher auch ein Löschroboter aus Holland angefordert, da viele Bereiche nicht von Menschen betreten werden konnten. Laut den Angaben gab es keine Verletzten.