Mehr als zehn Hektar in Flammen: Feuerwehr kämpft gegen Feldbrand
Niederkassel - Ein Feuer auf einem abgeernteten Feld hat am Samstagabend (18. Juli) in Niederkassel (Rhein-Sieg-Kreis) für einen Großeinsatz gesorgt.
Laut Feuerwehr ging um 18.18 Uhr der Alarm ein. Die Einsatzkräfte wurden zu einem Stoppelfeld bei Stockem gerufen.
Wegen des starken Winds fraßen sich die Flammen innerhalb kürzester Zeit durch das trockene Feld und zerstörten am Ende mehr als zehn Hektar.
Neben der Feuerwehr aus Niederkassel-Ort rückten auch Kräfte aus den Stadtteilen Ranzel und Rheidt sowie Einheiten aus dem benachbarten Troisdorf an. Große Unterstützung kam außerdem von drei Landwirten.
Mit ihren Traktoren bearbeiteten sie das Feld, um den Flammen den Weg abzuschneiden und eine weitere Ausbreitung zu verhindern.
Kurz vor dem Ende des Einsatzes wurde es noch einmal brenzlig: Das Feuer hatte sich bis zu einem Grundstück vorgearbeitet und kam mehreren abgestellten Wohnwagen gefährlich nah. Den Einsatzkräften gelang es jedoch, die Flammen nur wenige Schritte vor den Fahrzeugen zu stoppen.
Gegen 20 Uhr war der Brand gelöscht. Warum das Feuer ausbrach, ist noch unklar. Wegen der anhaltenden Trockenheit könnte laut Feuerwehr schon eine achtlos weggeworfene Zigarette oder ein heißer Fahrzeugunterboden ausgereicht haben.
Titelfoto: Marius Fuhrmann