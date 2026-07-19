Mehr als zehn Hektar in Flammen: Feuerwehr kämpft gegen Feldbrand

Niederkassel - Ein Feuer auf einem abgeernteten Feld hat am Samstagabend (18. Juli) in Niederkassel (Rhein-Sieg-Kreis) für einen Großeinsatz gesorgt.

Feuerwehr und Landwirte arbeiteten gemeinsam daran, den Feldbrand bei Niederkassel unter Kontrolle zu bringen. © Marius Fuhrmann

Laut Feuerwehr ging um 18.18 Uhr der Alarm ein. Die Einsatzkräfte wurden zu einem Stoppelfeld bei Stockem gerufen.

Wegen des starken Winds fraßen sich die Flammen innerhalb kürzester Zeit durch das trockene Feld und zerstörten am Ende mehr als zehn Hektar.

Neben der Feuerwehr aus Niederkassel-Ort rückten auch Kräfte aus den Stadtteilen Ranzel und Rheidt sowie Einheiten aus dem benachbarten Troisdorf an. Große Unterstützung kam außerdem von drei Landwirten.

Mit ihren Traktoren bearbeiteten sie das Feld, um den Flammen den Weg abzuschneiden und eine weitere Ausbreitung zu verhindern.