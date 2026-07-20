Katze auf dem Baum: Wann muss die Feuerwehr Tiere wirklich retten?

Chemnitz - Die Katze auf dem Baum oder ein Vogel in einer Dachrinne: Mehrmals wöchentlich wird die Feuerwehr Chemnitz zu Tierrettungen alarmiert. Doch braucht es wirklich jedes Mal die Feuerwehr?

Nicht jede Katze auf Dachrinne oder Fenstersims steckt automatisch fest - manchmal findet sie den Rückweg allein. © Jan Härtel

Feuerwehr-Amtsleiter René Kraus (52) stellt klar: "Neben der Rettung von Menschen gehört es genauso zu unseren Aufgaben, Tieren in Not zu helfen." Ob tatsächlich ein Notfall vorliegt, sei jedoch nicht immer leicht zu erkennen.

Das zeigte kürzlich ein Einsatz auf der Glockenstraße. Eine Katze saß scheinbar ausgesperrt auf einem Fenstersims. Als sich die Feuerwehr mit der Drehleiter näherte, flüchtete die vermeintlich hilflose Samtpfote drei Fenster weiter in eine Wohnung. "Die Passanten haben es gut gemeint, die Lage aber falsch eingeschätzt", sagt Kraus.

Häufig werden auch vermeintlich verlassene Jungvögel, Rehkitze oder junge Hasen gemeldet. "Das sind Einsätze, die meistens unnötig sind", erklärt der Feuerwehrchef.

Die Tiere würden in der Regel weiterhin von ihren Eltern versorgt. Wer sie hochnehme oder wegtrage, könne sie dadurch erst in Gefahr bringen.