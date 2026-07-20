Katze auf dem Baum: Wann muss die Feuerwehr Tiere wirklich retten?

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Katze auf dem Baum oder ein Vogel in der Dachrinne: Öfter wird die Feuerwehr Chemnitz zu Tierrettungen alarmiert. Doch braucht es da jedes Mal die Feuerwehr?

Von Jan Härtel und Raik Bartnik

Chemnitz - Die Katze auf dem Baum oder ein Vogel in einer Dachrinne: Mehrmals wöchentlich wird die Feuerwehr Chemnitz zu Tierrettungen alarmiert. Doch braucht es wirklich jedes Mal die Feuerwehr?

Nicht jede Katze auf Dachrinne oder Fenstersims steckt automatisch fest - manchmal findet sie den Rückweg allein.
Nicht jede Katze auf Dachrinne oder Fenstersims steckt automatisch fest - manchmal findet sie den Rückweg allein.  © Jan Härtel

Feuerwehr-Amtsleiter René Kraus (52) stellt klar: "Neben der Rettung von Menschen gehört es genauso zu unseren Aufgaben, Tieren in Not zu helfen." Ob tatsächlich ein Notfall vorliegt, sei jedoch nicht immer leicht zu erkennen.

Das zeigte kürzlich ein Einsatz auf der Glockenstraße. Eine Katze saß scheinbar ausgesperrt auf einem Fenstersims. Als sich die Feuerwehr mit der Drehleiter näherte, flüchtete die vermeintlich hilflose Samtpfote drei Fenster weiter in eine Wohnung. "Die Passanten haben es gut gemeint, die Lage aber falsch eingeschätzt", sagt Kraus.

Häufig werden auch vermeintlich verlassene Jungvögel, Rehkitze oder junge Hasen gemeldet. "Das sind Einsätze, die meistens unnötig sind", erklärt der Feuerwehrchef.

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Die Tiere würden in der Regel weiterhin von ihren Eltern versorgt. Wer sie hochnehme oder wegtrage, könne sie dadurch erst in Gefahr bringen.

Drehleiter im Einsatz auf dem Chemnitzer Sonnenberg: Bei echten Notlagen holen die Kameraden der Feuerwehr auch Tiere aus luftiger Höhe zurück auf festen Boden.
Drehleiter im Einsatz auf dem Chemnitzer Sonnenberg: Bei echten Notlagen holen die Kameraden der Feuerwehr auch Tiere aus luftiger Höhe zurück auf festen Boden.  © Jan Härtel
Gerettet und sicher verstaut: Chemnitzer Feuerwehr-Männer bringen eine Katze nach einem Einsatz in der Transportbox in Sicherheit.
Gerettet und sicher verstaut: Chemnitzer Feuerwehr-Männer bringen eine Katze nach einem Einsatz in der Transportbox in Sicherheit.  © Jan Härtel
Kleiner Findling, große Aufmerksamkeit: Auch junge Katzen landen immer wieder bei Tierrettung und Feuerwehr.
Kleiner Findling, große Aufmerksamkeit: Auch junge Katzen landen immer wieder bei Tierrettung und Feuerwehr.  © Jan Härtel

Sandra Kögel (50) rät zu Ruhe und gesundem Menschenverstand

Sandra Kögel (50) von der Tierrettung Chemnitz rät: im Zweifel fachlichen Rat holen, bevor die Feuerwehr alarmiert wird.
Sandra Kögel (50) von der Tierrettung Chemnitz rät: im Zweifel fachlichen Rat holen, bevor die Feuerwehr alarmiert wird.  © Jan Härtel

Ist ein gerettetes Haustier seinem Halter zuzuordnen, kann dieser für den Feuerwehreinsatz zur Kasse gebeten werden. Abgerechnet wird nach Einsatzdauer und eingesetzten Kräften und Fahrzeugen. Bei Wildtieren trägt meist die Allgemeinheit die Kosten.

Sandra Kögel (50) von der Tierrettung Chemnitz rät zu Ruhe und gesundem Menschenverstand. Eine Katze auf einem Fensterbrett oder Baum müsse nicht automatisch gerettet werden.

"Anders sieht es aus, wenn es 35 Grad im Schatten sind und die Katze am zweiten Tag noch immer dort oben sitzt", sagt Kögel.

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Wer keine akute Gefahr erkennt, aber unsicher ist, sollte sich zunächst beraten lassen. Feuerwehr und Tierrettung arbeiten dabei eng zusammen. Kögel: "Dann können wir gemeinsam entscheiden, ob die Feuerwehr tatsächlich ranmuss."

Titelfoto: Jan Härtel

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