Großbrand in Halle: Feuerwehrmann verletzt, Spurensicherung wird wohl Tage dauern

Am Dienstagabend war in einem leer stehenden Wohn- und Geschäftshaus in Halle ein Feuer ausgebrochen. © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Als die Einsatzkräfte am Dienstagabend gegen 18 Uhr bei dem leerstehenden Wohn- und Geschäftshaus in der Großen Steinstraße eintrafen, standen der Dachstuhl und das obere Geschoss in Vollbrand. Das teilte Polizeisprecher Alexander Junghans mit.

"Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Gebäude verhindert werden", erklärte er weiter.

Der entstandene Sachschaden müsse erst noch beziffert werden, es werde aber von einer "hohen" Summe ausgegangen. Ein Statiker muss nun prüfen, ob Einsturzgefahr besteht.

Zur ungeklärten Ursache des Feuers hat die Kripo die Ermittlungen wegen eines Branddeliktes aufgenommen. Es wird damit gerechnet, dass diese vor Ort mehrere Tage andauern werden.

Noch bis Mittwochvormittag waren Dutzende Feuerwehrleute im Einsatz, wobei ein Kamerad verletzt wurde uns ins Krankenhaus gebracht werden musste.