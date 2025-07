Großbrand in Recyclingbetrieb in Backnang: 200.000 Euro Schaden

Backnang - Am Montagmorgen ging ein Recyclingbetrieb in Backnang (Rems-Murr-Kreis) in Flammen auf.

Die Feuerwehr rückte im Großaufgebot aus. © 7aktuell.de | Alexander Hald

Die Feuerwehr rückte am frühen Montagmorgen in die Straße "Mühlgrund" aus. Laut Polizei konnte das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht werden. Die Nachlöscharbeiten dauerten noch bis in den Mittag hinein an.

Derzeit wird von einem Schaden von etwa 200.000 Euro ausgegangen.

Insgesamt waren 60 Kräfte der umliegenden Feuerwehren mit 13 Fahrzeugen vor Ort. Die Ursache des Brandes ist noch unklar.