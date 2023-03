Großbrand in Thüringen: Flammen zerstören Discounter-Filiale

Kahla - Feuerwehreinsatz am frühen Sonntagmorgen in Kahla ( Thüringen )!

Zur Brandbekämpfung musste das Dach zum Teil geöffnet werden. © NEWS5/Breidert

Gegen 6.30 Uhr meldeten mehrere Zeugen, dass die Netto-Filiale in der Christian-Eckardt-Straße brannte, was sich bei der Ankunft der Einsatzkräfte kurz darauf auch bestätigte. Der rückwärtige Bereich des Discounters stand in Flammen.

Zur Bekämpfung mussten die Feuerwehrleute zum Teil das Dach öffnen. Die Löscharbeiten dauerten über zwei Stunden, wobei immer wieder neu aufkeimende Glutnester abgelöscht werden mussten.

Die Kriminalpolizei Jena hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. In den kommenden Tagen wird zusätzlich ein Spezialist den Brandort untersuchen.