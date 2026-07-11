Großbrand in Westernstadt: Campingplatz geräumt, Konzert abgebrochen

Nürnberg - Nach einem Großbrand unweit der Nürnberger Messe ermittelt die Kriminalpolizei zur Brandursache und sucht Zeugen.

Der Schein des Feuers erhellt eine große Rauchsäule, die über dem Wald aufsteigt. © Sven Grundmann/news5/dpa

Wie die Polizei mitteilte, gingen am Freitag gegen 21.45 Uhr mehrere Anrufe in der Zentrale ein und meldeten ein Feuer in einem Waldgebiet zwischen der Großen Straße und der Beuthener Straße, unweit des Max-Morlock-Stadions, der Heimstätte des Fußball-Zweitligisten 1. FC Nürnberg.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die dortige ehemalige Westernstadt bereits lichterloh in Flammen.

Aufgrund der aktuellen Trockenheit breitete sich das Feuer rasant von den leerstehenden Holzgebäuden auf die umliegenden Bäume aus. Am Ende brannte laut Polizei eine Fläche von etwa 300 Quadratmeter.

An die 300 Kräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst waren im Einsatz.