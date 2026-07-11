Großbrand in Westernstadt: Campingplatz geräumt, Konzert abgebrochen
Nürnberg - Nach einem Großbrand unweit der Nürnberger Messe ermittelt die Kriminalpolizei zur Brandursache und sucht Zeugen.
Wie die Polizei mitteilte, gingen am Freitag gegen 21.45 Uhr mehrere Anrufe in der Zentrale ein und meldeten ein Feuer in einem Waldgebiet zwischen der Großen Straße und der Beuthener Straße, unweit des Max-Morlock-Stadions, der Heimstätte des Fußball-Zweitligisten 1. FC Nürnberg.
Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die dortige ehemalige Westernstadt bereits lichterloh in Flammen.
Aufgrund der aktuellen Trockenheit breitete sich das Feuer rasant von den leerstehenden Holzgebäuden auf die umliegenden Bäume aus. Am Ende brannte laut Polizei eine Fläche von etwa 300 Quadratmeter.
An die 300 Kräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst waren im Einsatz.
Rauchsäule über Nürnberg: Konzert abgebrochen, Campingplatz geräumt
Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Großbrand in Ex-Westernstadt
Ein naher Campingplatz wurde vorsorglich geräumt. Davon waren 25 Personen betroffen, die vom Roten Kreuz betreut wurden. Ein Konzert auf einer Open-Air-Bühne in der Nähe des Stadions wurde vom Veranstalter aufgrund der starken Rauchentwicklung vorzeitig beendet. Die Besucher wurden vom Gelände begleitet.
Für die Dauer der Löscharbeiten wurde die Beuthener Straße für den Verkehr gesperrt.
In den frühen Morgenstunden galt der Brand dann als gelöscht. Die Einsatzkräfte mussten vor Ort aber weiter gegen Glutnester kämpfen. Zwei Feuerwehrleute wurden bei der Arbeit leicht verletzt, weitere Personen kamen nicht zu Schaden.
Zur Ursache hat inzwischen die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Um zu klären, die das Feuer ausbrechen konnte, werden Zeugen gesucht.
Wer verdächtige Wahrnehmungen zwischen 20 Uhr und 22 Uhr am Brandort gemacht hat, soll sich unter der Telefonnummer 0911 2112333 bei der Polizei melden.
Erstmeldung 7.41 Uhr, zuletzt aktualisiert 10.44 Uhr
Titelfoto: Bildmontage: Sven Grundmann/NEWS5/dpa, dvo/dpa