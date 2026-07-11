Mehrere Strohballen in Flammen: War es Brandstiftung?

Mittweida - Ist bei Mittweida ( Mittelsachsen ) ein Zündler unterwegs? Am Freitag brannten mehrere Strohballen auf benachbarten Feldern. Die Polizei ermittelt, ob es Zusammenhänge gibt.

Auf einem Feld bei Mittweida stand ein Strohballen lichterloh in Flammen. © EHL Media / Dietmar Thomas

Die Feuerwehr musste am späten Freitagabend zu einem Feld im Bereich des Bleichwegs ausrücken, weil dort ein Strohballen lichterloh in Flammen stand. Bereits am Morgen gegen 5 Uhr mussten die Kameraden an nahezu gleicher Stelle einen Strohballenbrand löschen. Der Einsatz am Abend sollte auch nicht der einzige bleiben.

Während die Einsatzkräfte noch das brennende Stroh löschten, wurde nur wenige hundert Meter entfernt ein weiterer brennender Ballen entdeckt.

Es wurden weitere Löschmaßnahmen eingeleitet, um ein Ausbreiten der Flammen zu verhindern, da sich der Strohballen in unmittelbarer Nähe zu einem Getreidefeld befand, das noch nicht abgeerntet war. Nach Informationen vom Brandort konnte auch ein Übergreifen verhindert werden.

Das Stroh wurde auseinandergezogen und dann abgelöscht. Im Umfeld der Brandorte sollen Personen beobachtet worden sein, die möglicherweise im Zusammenhang mit den Bränden stehen könnten.

Die Polizei hat daraufhin Suchmaßnahmen eingeleitet und die Bereich zunächst mit Taschenlampen, später auch mit Drohnen untersucht. Nach ersten Informationen aber ohne Erfolg.