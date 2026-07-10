Flammen-Inferno auf Ostsee-Insel! 120 Kräfte kämpfen gegen Feuerwand

Fehmarn - Großeinsatz auf Fehmarn! Auf der Ostsee-Insel ist am Freitag ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr kämpfte in der Spitze mit 120 Einsatzkräften gegen das Flammen-Inferno.

Die Feuerwehr bekam es am Freitag auf der Ostsee-Insel Fehmarn mit einem Flammen-Inferno zu tun. © Arne Jappe

Gegenüber TAG24 teilte Einsatzleiter Torsten Steffen mit, dass die Kameraden gegen 15.56 Uhr zunächst zu einem "Kleinflächenbrand" auf einem Feld zwischen Blieschendorf und Burg alarmiert worden waren.

Schnell stellte sich jedoch heraus, dass es sich um einen Großbrand handelte - als die Kräfte vor Ort eintrafen, stieg bereits dichter schwarzer Rauch auf. Neben großen Teilen des Feldes stand auch ein Mähdrescher, dessen Dieseltank geplatzt war, lichterloh in Flammen.

Da die Wasserversorgung vor Ort ungenügend war, musste die Feuerwehr einen Pendelverkehr einrichten und einen weiter entfernten Hydranten sowie einen Teich als Quelle nutzen.

Für die Feuerwehr ging es vor allem darum, eine weitere Ausbreitung des Brandes zu verhindern. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde zwischenzeitlich eine Warnung an die Bevölkerung herausgegeben. Sie sollten Fenster und Türen geschlossen halten.