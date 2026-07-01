Große Lagerhalle im Norden in Brand geraten: Feuer unter Kontrolle

Neumünster - Seit dem Dienstagmorgen ist die Feuerwehr in Neumünster ( Schleswig-Holstein ) mit einem Großaufgebot im Einsatz: In einer Lagerhalle brach ein Feuer aus. Jetzt steht fest: Der Brand ist unter Kontrolle.

Der Brand ist unter Kontrolle. (Symbolfoto) © Marijan Murat/dpa

Die Rauchentwicklung sei am Mittwoch im Vergleich zum Vortag deutlich zurückgegangen. Da es jedoch immer wieder zu Aufflammungen kommen könne, bleibe die Warnung in der NINA-Warn-App aktiv.

Wie die Polizei Neumünster am Dienstag mitteilte, wurden die Einsatzkräfte gegen 8.20 Uhr über den Brand in einer Lagerhalle in der Wranglerstraße informiert.

Als die ersten Feuerwehrleute vor Ort eintrafen, stellten sie bereits eine starke Rauchentwicklung fest.

Alle Feuerwehren der Stadt sowie Einheiten aus Umlandgemeinden waren im Einsatz, wie ein Sprecher sagte. An den Löscharbeiten seien zunächst 250 bis 300 Personen beteiligt gewesen.

Vier Menschen seien mit Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden. Anwohner werden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.