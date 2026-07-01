100 Feuerwehrleute bei Wohnhausbrand in Eschborn im Einsatz: Hund stirbt in den Flammen

Eschborn - Beim Feuer in einem Wohnhaus in Eschborn (Main-Taunus-Kreis) ist am Dienstagnachmittag ein Hund ums Leben gekommen.

Etwa 100 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren bei dem Brand in einem Wohnhaus in Eschborn vor Ort. © 5VISION.NEWS

Wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte, waren die Einsatzkräfte um kurz vor 16 Uhr zu dem Brand im Bereich der Hauptstraße des Eschborner Stadtteils Niederhöchstadt gerufen worden.

Zunächst gab es große Anspannung, da zwei Personen als vermisst gemeldet worden waren. Das stellte sich dann aber als unzutreffend heraus.

Allerdings hatte sich noch ein Hund in dem Gebäude befunden. Das Tier habe man leider nur noch tot bergen können, sagte der Sprecher.

Nach etwa zwei Stunden hatte die Feuerwehr den Brand schließlich löschen können. Dabei hätten die vorherrschenden hohen Temperaturen den Einsatz für die etwa 100 Kräfte vor Ort sehr strapaziös gemacht.