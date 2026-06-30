Küchenbrand endet im Alptraum: Acht Verletzte und mehrere zerstörte Wohnungen

Erkrath - Fünf Bewohner und drei Feuerwehrleute sind bei einem Brand mitten in einem großen Mehrfamilienhaus von Erkrath bei Düsseldorf verletzt worden.

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Erkrath sind acht Personen verletzt worden. © Feuerwehr Erkrath/dpa

Kurz nach dem Eintreffen der Feuerwehr schlugen Flammen aus dem 2. Obergeschoss zeitweise bis zum 4. Obergeschoss hoch, wie ein Sprecher schilderte. Sie drangen auch in den Treppenraum vor.

Feuerwehrleute retteten zwölf Bewohner über ein Baugerüst, tragbare Leitern sowie durch den Treppenraum. Acht Personen wurden in Krankenhäuser gebracht - unter ihnen drei leicht verletzte Feuerwehrleute.

Es wurde eine Betreuungsstelle in einer Turnhalle für 40 Menschen eingerichtet. Insgesamt 87 Bewohner konnten wegen Brandschäden in dem Haus nicht in ihre Wohnungen zurückkehren.

Laut Feuerwehr ist die Brandwohnung völlig zerstört. Umliegende Wohnungen seien stark in Mitleidenschaft gezogen worden.

Außerdem sei das Treppenhaus erheblich durch den Brandrauch kontaminiert.