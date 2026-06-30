Große Lagerhalle im Norden steht in Flammen: Bahnstrecke gesperrt

Neumünster - Seit dem Morgen ist die Feuerwehr in Neumünster ( Schleswig-Holstein ) mit einem Großaufgebot im Einsatz: In einer Lagerhalle brach ein Feuer aus. Die Löscharbeiten dauern an.

Die Löscharbeiten können noch andauern. (Symbolfoto) © Marijan Murat/dpa

Wie die Polizei Neumünster mitteilte, wurden die Einsatzkräfte gegen 8.20 Uhr über den Brand in einer Lagerhalle in der Wranglerstraße informiert.

Als die ersten Feuerwehrleute vor Ort eintrafen, stellten sie bereits eine starke Rauchentwicklung fest.

Alle Feuerwehren der Stadt sowie Einheiten aus Umlandgemeinden sind im Einsatz, wie ein Sprecher sagte. An den Löscharbeiten seien 250 bis 300 Personen beteiligt.

Vier Menschen seien mit Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden. Der Brand sei auf einen etwa 200 mal 200 Meter großen Lagerhauskomplex begrenzt, aber noch nicht unter Kontrolle.

Sowohl die Wranglerstraße als auch die Rügenstraße sind voll gesperrt. Anwohner werden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.