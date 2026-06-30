Flammeninferno auf Bauernhof im Erzgebirge: Polizei gibt neue Erkenntnisse bekannt

Elterlein - Nach dem verheerenden Feuer auf einem Bauernhof im Elterleiner Ortsteil Schwarzbach ( Erzgebirgskreis ) hat die Polizei am Dienstag einen aktuellen Ermittlungsstand bekannt gegeben.

In der Nacht zu Montag brannte es auf einem Bauernhof in Elterlein. Die Flammen schlugen hoch in den Nachthimmel. © Niko Mutschmann

Das Feuer war in der Nacht zum Montag auf dem Gehöft an der Hauptstraße ausgebrochen. Noch im Laufe des Tages nahm ein Brandursachenermittler seine Arbeit auf.

"Nach derzeitigem Ermittlungsstand kommt ein Blitzeinschlag als Brandursache in Betracht. Ein technischer Defekt kann derzeit jedoch ebenfalls nicht ausgeschlossen werden", so ein Polizeisprecher am Dienstag.

Zur Höhe des entstandenen Schadens kann die Polizei noch immer keine Angaben machen, aber inzwischen ist klar, wie viele Tiere den Brand nicht überstanden haben.

Insgesamt sind 21 Schweine in der niedergebrannten Scheune verendet.