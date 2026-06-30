Klimaanlage geht in Flammen auf: Hausmeister und Mädchen verletzt

Pliening - Eine defekte mobile Klimaanlage hat in Pliening im Landkreis Ebersberg einen Brand mit zwei Verletzten ausgelöst. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei geriet das Gerät in einer Hausmeisterwohnung auf einem Firmengelände in Brand.

Die Arbeit der Feuerwehr gestaltete sich aufgrund der hohen Temperaturen schwierig. (Symbolfoto) © Marijan Murat/dpa

Die Ursache war demnach ein technischer Defekt an der Klimaanlage.

Der 64 Jahre alte Hausmeister und eine 15 Jahre alte Angehörige hätten leichte Rauchvergiftungen erlitten, als sie aus der Wohnung flüchteten. Beide wurden demnach vor Ort von einem Notarzt behandelt.

Für die Feuerwehrleute sei der Einsatz am Montagnachmittag bei hohen Temperaturen eine Herausforderung gewesen. Das Bayerische Rote Kreuz habe vor allem die Rettungskräfte mit schwerer Atemschutzausrüstung mit Getränken versorgt, um sie vor einem Zusammenbruch zu schützen.