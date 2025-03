Große Rauchwolke im Erzgebirge: Feuerwehr rückt zu Garagenbrand aus

Ein Übergreifen der Flammen auf die benachbarte Garage konnte verhindert werden. © André März

Gegen 20.35 Uhr wurden die Einsatzkräfte am Freitagabend in die Hauptstraße in Gornsdorf gerufen.

Aus bisher noch ungeklärter Ursache brannte dort eine Garage. Die große Rauchwolke war bereits aus der Ferne zu sehen.

Nach einer Lageerkundung konnte der Einsatzleiter der Feuerwehr Gornsdorf bestätigen, dass sich niemand mehr in der Garage befand. Daraufhin konnte sich die Feuerwehr auf die Brandbekämpfung konzentrieren.

Unter schwerem Atemschutz verschafften sich die Einsatzkräfte mit zwei C-Rohren Zutritt und konnten den Brand unter Kontrolle bringen. Auch ein Übergreifen auf eine angrenzende Garage konnte vermieden werden.

Anschließend wurde die Garage leergeräumt.