Große Rauchwolke über Sachsen: Brand in Solarpark bei Großenhain!

Im Solarpark Medessen kam es am Donnerstag zu einem Brand. © Fischerpress/Matthias Fischer

Wie Kreisbrandmeister Thomas Fischer gegenüber TAG24 bestätigt, ist die Feuerwehr aktuell in Medessen - rund fünf Kilometer von Großenhain entfernt - im Einsatz.

Dort brach am Donnerstag ein Feuer in einem Solarpark im Priestewitzer Ortsteil aus. Ein Gebäude, in dem sich ein Energiespeicher befindet, steht in Flammen.

Ein Auto, was vor dem Speicher parkt, fing Feuer und brannte komplett aus.

Da ein Ablöschen des Bauwerks nicht möglich ist, würden die Rettungskräfte es kühlen und den Rauch "niederschlagen". Dafür sei ein Wasserlüftungsgebläse im Einsatz. Wie lange die Feuerwehr noch vor Ort sein wird, ist unklar.

Bei dem Brand wurde ein Mann verletzt, bei dem es sich wahrscheinlich um einen Monteur handelt. Wie es der Person geht, konnte Kreisbrandmeister Fischer nicht sagen.