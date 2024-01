29.01.2024 10:22 Großeinsatz an Mehrfamilienhaus in Reutlingen: Balkon steht in Flammen

Großeinsatz in der Straße Im Efeu in Reutlingen: Am gestrigen Sonntagabend stand dort plötzlich ein Balkon eines Mehrfamilienhauses in Flammen.

Von Kim Marie Moser

Reutlingen - Großeinsatz in Reutlingen: Am gestrigen Sonntagabend stand dort plötzlich ein Balkon eines Mehrfamilienhauses in Flammen. Zum Zeitpunkt des Feuers war die Wohnung leer. © 7aktuell.de | Marc Gruber Wie die Polizei mitteilte, wurden die Rettungskräfte gegen 20.40 Uhr aufgrund eines Brandes an die Straße Im Efeu gerufen. Dort war ein Feuer auf einem Balkon im fünften Obergeschoss ausgebrochen. Da sich zum Zeitpunkt des Einsatzes niemand in der dazugehörigen Wohnung befand, musste sich die Feuerwehr gewaltsam Zutritt verschaffen. Glücklicherweise konnten die Kameraden dabei feststellen, dass sich das Feuer ausschließlich auf den Balkon begrenzte. Das Übergreifen der Flammen konnte somit verhindert werden, eine Evakuierung des Gebäudes war nicht vonnöten. Feuerwehreinsätze Kellerbrand im Erzgebirge: Sechs Personen verletzt, darunter vier Kinder Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro, verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr war mit insgesamt neun Fahrzeugen und 48 Kameraden im Einsatz. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro. © 7aktuell.de | Marc Gruber Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Titelfoto: 7aktuell.de | Marc Gruber