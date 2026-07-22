Großeinsatz auf Autobahnparkplatz: Gefahrstoff aus Lkw ausgetreten

Mönchengladbach - Die Feuerwehr musste am Dienstagmittag zu einem Einsatz zum Parkplatz Herrather Linde auf der A46 bei Mönchengladbach ( NRW ) ausrücken. Aus einem Lkw war ein Gefahrstoff ausgetreten.

Die Mönchengladbacher Feuerwehr war am Dienstagmittag auf der A46 im Einsatz. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Der Fahrer des Sattelschleppers bemerkte den Austritt gegen 13 Uhr und leitete daraufhin umgehend erste Sicherungsmaßnahmen ein.

Dafür legte er unter anderem eine Auffangwanne sowie eine Folie unter dem betroffenen Bereich seines Brummis aus. Dadurch konnte ein weiteres Ausbreiten verhindert werden.

Nach Ankunft am Einsatzort sperrte die Feuerwehr den Gefahrenbereich ab und stellte den Brandschutz sicher. Bei einer umfassenden Lageanalyse stellten die Einsatzkräfte zudem fest, dass die durch den Fahrer eingeleiteten Maßnahmen ausreichend waren und der Gefahrstoff sicher aufgefangen werden konnte.

Die zuständige Spedition entsandte zudem ein Ersatzfahrzeug, in das der Gefahrstoff umgeleitet wurde.