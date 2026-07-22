Kurz vor Mitternacht: Brand an Sächsischer Arbeitsagentur

Delitzsch - Die Feuerwehr wurde in der Nacht zu Mittwoch zu einem Einsatz an der Bundesagentur für Arbeit in Delitzsch gerufen, nachdem dort mehrere Abfallcontainer gebrannt hatten.

Der Brand brach an dem Gebäude der Bundesagentur für Arbeit aus. (Symbolbild) © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Wie die Polizei bestätigte, wurden die Kräfte gegen 23.35 Uhr zur Nordstraße gerufen.

Da die beiden brennenden Container direkt an dem Haus standen, gingen die Flamen auch auf die Fassade des Gebäudes über.

Die Feuerwehr schaffte es, den Brand zu löschen. Verletzt wurde dabei niemand. Es entstand jedoch ein nicht unerheblicher Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro.