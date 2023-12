27.12.2023 15:36 Großeinsatz auf Bauernhof! 800-Quadratmeter-Halle in Flammen, Bevölkerung gewarnt

Am Mittwochmorgen ist eine Lagerhalle auf einem Bauernhof in Unterstedt in Brand geraten. Es entstand ein Schaden in Höhe von 80.000 Euro.

Von Bastian Küsel

Unterstedt - Großeinsatz für die Feuerwehr: Am heutigen Mittwochmorgen ist eine Lagerhalle auf einem Bauernhof in Unterstedt (Niedersachsen) in Brand geraten. Am Mittwochmorgen ist eine Lagerhalle auf einem Bauernhof in Unterstedt in Brand geraten. Es entstand ein Schaden in Höhe von 80.000 Euro. © Polizeiinspektion Rotenburg Wie die Polizei mitteilte, entdeckte ein Zeuge gegen 8 Uhr das Feuer auf dem Gelände am Schulweg, wählte daraufhin sofort den Notruf. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, drang bereits dichter Rauch aus der circa 800 Quadratmeter großen Halle. Die Feuerwehr begann umgehend mit der Brandbekämpfung, zudem wurden Anwohner über das Radio dazu aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Feuerwehreinsätze Flammen greifen auf mehrere Gebäude über: Zwei Menschen bei dramatischem Feuer verletzt In der Lagerhalle wurden unter anderem die Maschinen einer Garten- und Landschaftsbaufirma sowie zahlreiche Elektrokleinstgeräte gelagert. Die rund 100 Einsatzkräfte schafften es schließlich, den Brand unter Kontrolle zu bekommen. Dazu mussten sie unter anderem das Hallendach öffnen. Verletzt wurde niemand, der entstandene Schaden dürfte allerdings bei rund 80.000 Euro liegen. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, ermittelt nun die Polizei.

