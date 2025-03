Großeinsatz bei Hochhaus-Brand: Feuerwehr findet leblosen Mann im Treppenhaus

Nürnberg - Ein Feuer in einem Hochhaus in Nürnberg löste in der Nacht einen Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei aus. Mehrere Menschen wurden verletzt.

Über eine Drehleiter bekämpfte die Feuerwehr die Flammen im 6. Stock von Außen. © NEWS5 / Sven Grundmann

Wie die Polizei berichtete, gingen am Freitag kurz vor 23 Uhr mehrere Notrufe über ein Feuer in der sogenannten "Norikus"- Wohnanlage am Wöhrder See ein.

Anwohner meldeten dabei Rauch in mehreren Stockwerden des Hochhauses. Die Feuerwehr lokalisierte den Brand schließlich im sechsten Obergeschoss. Zahlreiche Fenster im Stock darüber waren durch die enorme Hitze bereits geborsten, berichtet die Feuerwehr.

Der dichte Rauch versperrte vielen Bewohnern den Fluchtweg, sodass die Feuerwehr die Menschen mit Atemschutz aus dem Gebäude retten musste.

Da anfangs mit einem "Massenanfall von Verletzten" gerechnet wurde, war der Rettungsdienst mit rund 100 Kräften vor Ort. Außerdem wurden die Krankenhäuser vorsorglich in Alarmbereitschaft versetzt.

Im Treppenhaus vor der Brandwohnung wurde der leblose Bewohner (67) gefunden. Er musste reanimiert und schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden, berichteten die Einsatzkräfte. Durch den beißenden Rauch wurde zudem eine weitere Person mittelschwer und zehn Bewohner leicht verletzt.