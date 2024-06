02.06.2024 12:16 Großeinsatz für die Feuerwehr: Gelenkbus steht lichterloh in Flammen

In Hennef mussten am frühen Sonntagmorgen rund 60 Feuerwehrleute ausrücken, um einen in Vollbrand stehenden Gelenkbus zu löschen.

Von Jonas Reihl

Hennef - Ein geparkter Gelenkbus ist in Hennef bei Bonn in der Nacht zu Sonntag vollständig ausgebrannt. Knapp 60 Feuerwehrleute waren im Einsatz, um ein Übergreifen der Flammen auf ein anderes Fahrzeug zu verhindern. Warum der Bus Feuer gefangen hat, ist derzeit noch unklar. © Marius Fuhrmann Der abgebrannte Bus gehört zu einem privaten Busunternehmen, wie die Polizei berichtet. Demnach sei der Brand an der Reutherstraße gegen 0.15 Uhr am frühen Sonntagmorgen gemeldet worden. Als die Einsatzkräfte am Brandort ankamen, stand der Bus schon lichterloh in Flammen. Dennoch benötigten die Feuerwehrleute lediglich eine knappe halbe Stunde, um den Brand zu löschen. Feuerwehreinsätze Überschwemmte Keller und umgestürzte Bäume: Sachsen-Anhalts Feuerwehr hat viel zu tun! Anschließend wurde ein Löschschaum-Teppich über das ausgebrannte Fahrzeug-Wrack verteilt, um ein Wiederaufflammen zu verhindern. Außerdem wurde ein neben dem Bus geparkter Wagen von der Feuerwehr mit Wasser überzogen, um Schäden an dem Auto zu vermeiden. Um ein Wiederaufflammen des Feuers zu verhindern, bedeckte die Feuerwehr das Fahrzeug mit einem Löschschaum-Teppich. © Marius Fuhrmann Gegen 2 Uhr in der Nacht konnte der Einsatz schließlich beendet werden. Warum das Feuer ausgebrochen ist, ist derzeit noch unklar. Verletzt wurde niemand. Die Polizei wird die Ermittlungen aufnehmen.

Titelfoto: Marius Fuhrmann