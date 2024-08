Großeinsatz im Erzgebirge: Einfamilienhäuser in Flammen

Heftige Rauchentwicklung in Pobershau am Mittwochmorgen. Hier standen mehrere Häuser in Flammen. © privat

Im Marienberger Ortsteil Pobershau ist am Mittwochmorgen gegen 7.45 Uhr in einem Schuppen in der Straße Ratsseite-Wiesengrund aus noch unklarer Ursache ein Feuer ausgebrochen.

Die Flammen griffen auf zwei Einfamilienhäuser über, die durch eine Garage miteinander verbunden sind.

"Ein anwesender Bewohner konnte sich in Sicherheit bringen und wurde anschließend durch Rettungskräfte vor Ort versorgt. Der Mann blieb unverletzt", teilte die Polizei am Nachmittag mit.

Die Flammen konnten unter Kontrolle gebracht werden, allerdings dauern die Löscharbeiten voraussichtlich bis zum Nachmittag noch an.

Die Wohnhäuser sind nicht mehr bewohnbar. Durch den Brand wurden außerdem einige Bäume beschädigt. Die Höhe des Sachschadens und auch die Brandursache sind noch unklar. Ein Ermittler war am Mittwoch bereits vor Ort und wird seine Arbeit am Donnerstag fortsetzen.