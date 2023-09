Großeinsatz in Regensburg: Brand an Markuskirche fordert Feuerwehr

Regensburg - Ein Brand an der Markuskirche in Regensburg hat einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst.

Bereits bei der Anfahrt bemerkten die Feuerwehrleute die starke Rauchentwicklung über der Stadt. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa

Die Isolierung der Fassade sei am Mittwochvormittag in Brand geraten, teilte die Feuerwehr am Abend mit. Als die Löschzüge anrückten, habe es bereits eine starke Rauchentwicklung gegeben.

Das Feuer habe sich auch auf die Dämmung des Daches ausgebreitet. Sowohl die Fassade als auch das Dach waren mit Schieferschindeln bedeckt.

Zum Zeitpunkt des Brandes hätten sich keine Menschen in der Kirche aufgehalten.

Der angrenzende Kindergarten wurde sicherheitshalber geräumt. Die Kinder wurden von ihren Eltern abgeholt.

In der näheren Umgebung wurden die Bewohner aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Nach circa vier Stunden galt das Feuer als gelöscht.