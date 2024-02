01.02.2024 14:18 Brand in Thüringer Kirche: Das schließt die Polizei jetzt aus!

In der Kirche St. Walpurgis in Großengottern (Unstrut-Hainich-Kreis) hat es am Dienstagabend gebrannt. Dabei entstand großer Sachschaden.

Von Carsten Jentzsch

Großengottern - In der Kirche St. Walpurgis in Großengottern (Unstrut-Hainich-Kreis) ist es in dieser Woche zu einem Brand gekommen. Nach wie vor laufen Ermittlungen zur Brandursache - eines kann inzwischen jedoch ausgeschlossen werden. Ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäudeteile konnte verhindert werden. (Symbolbild) © DPA/Robert Michael Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, seien am gestrigen Mittwoch Kriminaltechniker zum Einsatz gekommen. Den Angaben zufolge konnte festgestellt werden, dass ein technischer Defekt nicht ursächlich für den Brand ist. Vielmehr komme der fahrlässige oder vorsätzliche Umgang mit offenem Licht beziehungsweise Feuer als Brandursache in Betracht, hießt es. Die Kripo ermittelt derzeit in alle Richtungen. Zu dem Brand in der Kirche war es am Dienstagabend gekommen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 50.000 Euro, wie es in den früheren Angaben der Polizei hieß. Feuerwehreinsätze Explosion bei Hausbrand: Zuhause einer Familie geht in Flammen auf! Hinweise nimmt die Mühlhäuser Polizei unter der Telefonnummer 03601/4510 entgegen. Das Aktenzeichen: lautet 0027250/2024. Erstmeldung am 31. Januar, um 8.47 Uhr, aktualisiert am 1. Februar, um 14.12 Uhr

