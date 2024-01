28.01.2024 12:23 Großer Brandeinsatz in Esslingen: Tote Frau aus Wohnhaus geborgen!

Am Sonntag brach aus bislang unklarer Ursache ein Feuer in einem Wohnhaus in der Altstadt von Esslingen aus. Eine Frau wurde tot aus dem Gebäude geborgen.

Von Johanna Baumann

Esslingen - Am Sonntagmorgen brach aus bislang unklarer Ursache ein Feuer in einem Wohnhaus in Esslingen bei Stuttgart aus. Eine Frau wurde tot aus dem Gebäude geborgen. Die Feuerwehr Esslingen war mit 117 Einsatzkräften und 20 Fahrzeugen vor Ort. © 7aktuell.de | Simon Adomat Gegen 7.30 Uhr rückten die Einsatzkräfte in die Esslinger Altstadt aus. Ein Mehrfamilienhaus in der Küferstraße stand in Flammen. Laut Polizei kam es zu einer starken Rauch- sowie Brandentwicklung im Dachgeschoss. Das betroffene Gebäude sowie umliegende Häuser wurden evakuiert. Die Bewohner kamen in Notunterkünfte. Im Brandgebäude fanden die Einsatzkräfte eine leblose Person. Die Frau erlag noch vor Ort ihren Verletzungen. Ob das Feuer todesursächlich war, muss nun ermittelt werden. Feuerwehreinsätze Inferno in Dippoldiswalde: Feuer in Scheune nach stundenlangem Einsatz gelöscht Ein Übergreifen auf umliegende Gebäude konnte die Feuerwehr glücklicherweise verhindern. Dennoch wird der entstandene Schaden auf rund 500.000 Euro geschätzt. Der Dachstuhl stand am Morgen in Vollbrand. © 7aktuell.de | Simon Adomat Der Löscheinsatz dauert vermutlich noch den gesamten Tagesverlauf an. Die Brandursache wird durch die Kriminalpolizei ermittelt.

