17.12.2023 07:53 1.060 Großer Einsatz in Aue: Was ist hier los?

In Aue-Bad Schlema musste die Feuerwehr in der Nacht zu Sonntag an der B169 einen Mann vom Dach eines Mehrfamilienhauses holen.

Von Victoria Winkel

Aue-Bad Schlema - Feuerwehr und Polizei mussten in der Nacht zu Sonntag in Aue (Erzgebirgskreis) zu einem Rettungseinsatz ausrücken. In der Nacht zu Sonntag gab es auf der B169 in Aue einen großen Rettungseinsatz. © Niko Mutschmann Anwohner hatten in einem Mehrfamilienhaus in der B169/Schneeberger Straße merkwürdige Geräusche im Haus gehört. Sie entdeckten schließlich einen Mann, der auf dem Dach herumkletterte. Nach Informationen vom Einsatzort, soll der Mann vom Nachbarhaus auf das Schrägdach geklettert sein, wo starke Absturzgefahr herrschte. Die Schneeberger Straße wurde gesperrt und die Drehleiter der Feuerwehr sowie ein Sprungpolster in Stellung gebracht. Die Rettungskräfte konnten den Mann schließlich in den Drehleiterkorb ziehen. Feuerwehreinsätze Feuerwehreinsatz im Erzgebirge: Simson geht in Flammen auf Er wurde an den Rettungsdienst übergeben. Warum der Mann auf dem Dach war, ist noch unklar, ebenso ob er unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol stand. Während des Rettungseinsatzes musste die Bundesstraße für etwa eine Stunde voll gesperrt werden. Es gab Verkehrsbehinderungen. Normalerweise zieht die Redaktion es vor, nicht über mögliche Suizidversuche zu berichten. Da sich der Einsatz jedoch im öffentlichen Raum abspielte, hat sich die Redaktion entschieden, es doch zu thematisieren. Solltet Ihr selbst von Selbsttötungsgedanken betroffen sein, bei der Telefonseelsorge findet Ihr rund um die Uhr Ansprechpartner, natürlich auch anonym. Telefonseelsorge, bundeseinheitliche Nummer: 08001110111 oder 08001110222 oder 08001110116123.

