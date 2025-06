09.06.2025 07:45 Wohnhaus steht lichterloh in Flammen! Feuerwehr findet tote Person

Bei einem Feuer vor den Toren Hamburgs ist in Großhansdorf eine Person gestorben. Ein Haus war in der Nacht zu Montag in Brand geraten.

Von Robert Stoll

Großhansdorf - Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus im Kreis Stormarn ist ein Mann gestorben. Alles in Kürze Brand in Einfamilienhaus in Großhansdorf

Mann stirbt bei dem Brand

Feuerwehr findet tote Person

Ursache des Brandes ist unklar

Warn-App warnte Bevölkerung Mehr anzeigen Bei einem Feuer in Großhansdorf ist eine Person ums Leben gekommen. © NEWS5 / René Schröder Laut einem Feuerwehrsprecher war das Feuer in der Nacht zu Pfingstmontag gegen 2.07 Uhr in Großhansdorf, nordöstlich von Hamburg, ausgebrochen. Nachbarn hatten einen Feuerschein gesehen und daraufhin den Notruf gewählt. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stand das Erdgeschoss bereits in Vollbrand, die Flammen hatten sich bereits ihren Weg in den Dachstuhl gebahnt. Bei den Löscharbeiten entdeckte die Feuerwehr eine leblose Person, für sie kam jede Hilfe zu spät. Feuerwehreinsätze Brand auf Recyclinghof im Erzgebirgskreis: Müllhaufen steht in Flammen Aufgrund der starken Rauchentwicklung war in der Nacht eine Warnung über die Warn-App an die Bevölkerung herausgegangen. Sie sollten Fenster und Türen geschlossen halten. Der Brand ist mittlerweile gelöscht. Warum das Feuer in der Nacht ausgebrochen war, ist noch völlig unklar. Genauere Angaben zum Todesopfer wurden bislang auch nicht gemacht.

Titelfoto: NEWS5 / René Schröder