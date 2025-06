"Wolkenhimmel" an Zimmerdecke fängt Feuer: Neun Kinder verletzt im Krankenhaus

Halle (Saale) - Im Kinderzimmer einer Wohnung in Halle brach am Pfingstsonntag ein Brand aus, der insgesamt zehn Personen ins Krankenhaus brachte.

Alles in Kürze

16 Kameraden der Feuerwehr rückten aus. (Symbolbild) © Philipp von Ditfurth/dpa

Auslöser war eine mit Wolle verkleidete Zimmerdecke, die in einem Mehrfamilienhaus in der Lange Straße in Brand geriet.

Zu diesem Zeitpunkt befanden sich insgesamt 9 Kinder und Jugendliche in dem Raum. Eine erwachsene Person hielt sich ebenfalls in der Wohnung, jedoch in einem anderen Zimmer auf.

Kurz nach 16.30 Uhr rückten 16 Kameraden der Feuerwehr Halle (Südwache) mit einem Löschzug zu dem Wohnungsbrand aus.

Darüber hinaus waren auch die Polizei, drei Rettungswagen und ein Notarztfahrzeug im Einsatz.