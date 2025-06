Pfingst-Drama: 34-Jährige stirbt in Flammen-Inferno

Dietzenbach - In einem Mehrfamilienhaus in Südhessen ist am gestrigen Sonntagabend ein folgenschwerer Brand ausgebrochen. Eine Frau verlor dabei ihr Leben.

Weitere Bewohner des Hauses wurden mitunter durch Einsatz einer Leiter gerettet. (Symbolfoto) © Niklas Treppner/dpa

Nach Polizeiangaben geriet gegen 20.45 Uhr eine Erdgeschosswohnung in der Offenbacher Straße in Dietzenbach (Landkreis Offenbach am Main) in Vollbrand.

Die alarmierte Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Wohnungen verhindern. Rund 30 Bewohner mussten das Gebäude verlassen, einige wurden über Leitern gerettet.

Alle Hausbewohner wurden medizinisch versorgt, zwei Personen mit Rauchgasvergiftungen wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

Tragischerweise erlag eine 34-jährige Bewohnerin noch am Unglücksort ihren Verletzungen. Das Haus ist vorläufig unbewohnbar – die Stadt Dietzenbach und Angehörige haben die plötzlich obdachlos gewordenen Mesnchen vorübergehend untergebracht.