Gymnasium im Wartburgkreis evakuiert: Schwefelsäure ausgetreten

Bad Salzungen - Das Dr.-Sulzberger-Gymnasium in Bad Salzungen (Wartburgkreis) ist am Dienstag evakuiert worden. Schwefelsäure war ausgetreten.

200 ml hoch konzentrierte Schwefelsäure seien nach bisherigen Erkenntnissen ausgelaufen. (Symbolbild) © 123rf/huettenhoelscher

Wie die Landeseinsatzzentrale der Thüringer Polizei am späten Nachmittag gegenüber TAG24 mitteilte, seien nach bisherigen Erkenntnissen in einem Chemievorbereitungsraum 200 Milliliter hoch konzentrierte Schwefelsäure aus einem in einem Glasschrank befindlichen Glasbehältnis ausgelaufen.

Die Schule sei evakuiert worden, hieß es. Verletzt wurde den Angaben nach niemand.

Wie der Mitteldeutsche Rundfunk berichtet, soll eine Absaugvorrichtung mögliche giftige Dämpfe direkt eingesaugt haben.

Dabei berief man sich auf Angaben einer Sprecherin des Landratsamtes.