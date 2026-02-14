Halbe Million Euro Schaden: Mann wegen Brandstiftung an Halle festgenommen

Freystadt - Nach einem Brand einer Lagerhalle mit mindestens 500.000 Euro Schaden im Landkreis Neumarkt geht die Polizei von Brandstiftung aus.

Die Feuerwehr ließ die Halle kontrolliert abbrennen. © vifogra / Ralph Goppelt

Ein 34 Jahre alter Verdächtiger wurde vorläufig festgenommen, wie die Polizei mitteilte. Die landwirtschaftliche Halle sowie darin gelagerte Futtermittel waren in der Nacht auf Samsatg vollständig abgebrannt.

Gegen 23.15 Uhr rückte die Feuerwehr aus, doch die Halle war schon so angegriffen, dass sie nicht mehr zu retten war.

"Deswegen lässt man jetzt die Halle kontrolliert abbrennen und beschränkt sich auf den Schutz der umliegenden Flächen", erklärt der Sprecher der Feuerwehren im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Daniel Gottschalk.

Menschen oder Tiere kamen glücklicherweise nicht zu Schaden.