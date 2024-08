29.08.2024 10:15 698 Hat jemand das Feuer gelegt? Mülltonne in Flammen, vier Personen medizinisch betreut

Feuerwehreinsatz am Mittwoch in Sebnitz: Gegen 23.25 Uhr stand Am Baudenweg plötzlich eine Mülltonne in Brand!

Von Kim Marie Moser

Sebnitz - Feuerwehreinsatz am Mittwoch in Sebnitz: Gegen 23.25 Uhr stand Am Baudenweg plötzlich eine Mülltonne in Brand! Die Kameraden bekamen die Flammen zügig unter Kontrolle. (Symbolbild) © 123rf/huettenhoelscher Wie die Polizei mitteilte, zog der Rauch von dem Papiercontainer aus in ein danebenstehendes Haus, wodurch vier Personen medizinisch betreut werden mussten. Verletzt wurden sie jedoch nicht. Glücklicherweise konnten die Kameraden der Feuerwehr die Flammen zügig löschen und die Wohnungen belüften. Die Fassade des Wohnhauses wurde dennoch leicht beschädigt. Die Ursache für das Feuer ist bisher noch unklar, die Polizei hat jedoch die Ermittlungen wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung aufgenommen. Der entstandene Gesamtschaden beträgt etwa 1000 Euro.

Titelfoto: 123rf/huettenhoelscher