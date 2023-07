Pferd stürzt während der Fahrt und liegt mit Hufen nach oben im Anhänger

Hattingen - Die Feuerwehr in Hattingen (Ennepe-Ruhr-Kreis) rückte kürzlich zu einem ungewöhnlichen Einsatz aus. Ein Pferd war gestürzt und benötigte dringend Hilfe.

Das Pferd überstand die Aktion laut seinem Besitzer unbeschadet. © Löschzug Elfringhausen

Wie die Kameraden des Löschzugs Elfringhausen am Sonntag in einer Mitteilung schilderten, war die Feuerwehr am gestrigen Samstag zu dem alles andere als alltäglichen Einsatz alarmiert worden.

Demnach war ein Pferd in seinem Transportanhänger während der Fahrt gestürzt und lag in der Folge mit den Hufen nach oben im Anhänger, wie ein Sprecher schilderte.

In Absprache mit einem Tierarzt sei das Gespann auf eine Weide gefahren worden, wo das Pferd zunächst betäubt wurde.

Anschließend beförderten Kräfte der Feuerwehr das Tier vorsichtig aus dem Anhänger und legten es auf die Weide.