07.12.2023 09:30 Haus steht in Flammen! Polizei rettet Bewohner über das Dach

Am frühen Donnerstagmorgen ist in der Rotenburger Innenstadt ein Wohn- und Geschäftshaus in Flammen aufgegangen.

Rotenburg - Am frühen Donnerstagmorgen ist in der Rotenburger Innenstadt ein Wohn- und Geschäftshaus in Flammen aufgegangen. Zahlreiche Feuerwehrleute bekämpfen das Feuer. © Polizeiinspektion Rotenburg Laut Polizei wurden die Beamten gegen 5 Uhr informiert, dass in der Straße Am Wasser Gegenstände aus einem Fenster geworfen worden seien. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass eine Dachgeschosswohnung lichterloh brannte. Mit einer Leiter retteten die Einsatzkräfte den 40-jährigen Bewohner über das Dach. Der Mann kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Feuerwehreinsätze Matratze brennt, dann fackelt 99-Jährige nicht lang! Weitere sechs Personen konnten sich unverletzt in Sicherheit bringen. Zur Ursache des Brandes und zur Höhe des Schadens konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Die Brandspezialisten nehmen nach den Löscharbeiten ihre Ermittlungen auf.

Titelfoto: Polizeiinspektion Rotenburg