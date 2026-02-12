Rettungseinsatz nach Brand in Firmenbüro: Sieben Menschen verletzt
Von Yuriko Wahl-Immel
Kreuztal - Ein Brand im Keller eines Bürogebäudes in Kreuztal im Siegerland hat einen größeren Rettungseinsatz ausgelöst.
Als die Feuerwehr am Mittwochnachmittag am Brandort in der Siegener Straße eintraf, sei das Treppenhaus des Gebäudes "tiefschwarz verraucht" und unpassierbar gewesen, schilderte Einsatzleiter Jan Kleine.
Bei Instagram veröffentlichten die Kameraden ein Video des Einsatzes.
Mit einer Drehleiter habe man demnach fünf Menschen aus dem zweiten Obergeschoss ins Freie geholt, die bereits am Fenster gestanden hätten.
Sieben Betroffene seien mit Verdacht auf eine leichte Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden.
Die Kripo war dem Feuerwehr-Einsatzleiter zufolge zum Ende der Löscharbeiten auf dem Areal eines Maschinenherstellers bereits vor Ort und ermittele nun die Brandursache.
In dem Gebäude seien derzeit Renovierungsarbeiten im Gange.
Titelfoto: Instagram/Feuerwehr Kreuztal