Rettungseinsatz nach Brand in Firmenbüro: Sieben Menschen verletzt

Ein Kellerbrand hat in Kreuztal (Siegerland) für einen größeren Einsatz gesorgt. Die Feuerwehr rettet mehrere Menschen.

Von Yuriko Wahl-Immel

Kreuztal - Ein Brand im Keller eines Bürogebäudes in Kreuztal im Siegerland hat einen größeren Rettungseinsatz ausgelöst.

Die Kameraden setzten bei ihren Löscharbeiten am Mittwoch auch eine Drehleiter ein.
Die Kameraden setzten bei ihren Löscharbeiten am Mittwoch auch eine Drehleiter ein.  © Instagram/Feuerwehr Kreuztal

Als die Feuerwehr am Mittwochnachmittag am Brandort in der Siegener Straße eintraf, sei das Treppenhaus des Gebäudes "tiefschwarz verraucht" und unpassierbar gewesen, schilderte Einsatzleiter Jan Kleine.

Bei Instagram veröffentlichten die Kameraden ein Video des Einsatzes.

Mit einer Drehleiter habe man demnach fünf Menschen aus dem zweiten Obergeschoss ins Freie geholt, die bereits am Fenster gestanden hätten.

Dachstuhlbrand in Mittelsachsen: Hydranten-Netz macht Probleme
Feuerwehreinsätze Dachstuhlbrand in Mittelsachsen: Hydranten-Netz macht Probleme

Sieben Betroffene seien mit Verdacht auf eine leichte Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden.

Die Kripo war dem Feuerwehr-Einsatzleiter zufolge zum Ende der Löscharbeiten auf dem Areal eines Maschinenherstellers bereits vor Ort und ermittele nun die Brandursache.

In dem Gebäude seien derzeit Renovierungsarbeiten im Gange.

Titelfoto: Instagram/Feuerwehr Kreuztal

Mehr zum Thema Feuerwehreinsätze: