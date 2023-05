16.05.2023 12:42 Hausbewohner kann nichts mehr retten: Feuer greift auf mehrere Gebäude über

In Treseburg im Harz kam es am Montagabend zu einem Hausbrand. Mehrere Gebäude wurden in Mitleidenschaft gerissen.

Von Robert Lilge

Treseburg - Am gestrigen Montagabend kam es in Treseburg (Landkreis Harz) zu einem Brand mit hohem Sachschaden. Das Feuer hat in Treseburg auf mehrere Gebäude übergegriffen. Gegen 21.30 Uhr soll es in einem Schuppen in der Ortsstraße zunächst einen lauten Knall gegeben haben. Flammen griffen sofort auf nebenstehende Gebäude über. So wurde der Dachstuhl eines Wohnhauses beschädigt. Der Brand griff auf einen zweiten Schuppen über. Der Eigentümer des Hauses versuchte noch, mit eigener Kraft das Feuer zu löschen. Sein Vorhaben blieb allerdings erfolglos. Die Feuerwehr musste anrücken. Eine weitere Anwohnerin wurde aus ihrem Haus evakuiert. Das Geschehen in ihrer direkten Nachbarschaft hatte sie gar nicht mitbekommen. Alle weiteren Anwohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Wie das Polizeirevier Harz mitteilte, sind sie bei Verwandten untergebracht. Insgesamt sei ein Schaden in Höhe von 130.000 Euro entstanden. Die Beamten haben den Brandort beschlagnahmt und die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

