Hecke in Flammen: Feuerwehreinsatz in Döbeln

Döbeln - In Döbeln musste die Feuerwehr am Mittwochabend zu einem Heckenbrand ausrücken.

Am Mittwochabend brannte eine Hecke an einem Kleingartenverein am Holländer Weg. © EHL Media/Justin Kurowski

Kurz vor 21 Uhr stand aus noch ungeklärter Ursache eine Hecke am Holländer Weg an einem Kleingartenverein in Flammen.

Die alarmierten Feuerwehrleute aus Döbeln konnten ein Übergreifen der Flammen verhindern und damit mehrere angrenzende Grundstücke samt Lauben schützen.

Neben der Hecke wurde auch das dahinterliegende Grundstück durch den Brand beschädigt.