Heftiger Rauch: Feuerwehr bei Brand in Tiefgarage gefordert

Düsseldorf - Die Düsseldorfer Feuerwehr war am Mittwoch wegen eines Tiefgaragenbrandes im Stadtteil Golzheim gefordert. Gleich mehrere Fahrzeuge standen in Flammen.

Die Feuerwehr musste sich durch dichten Rauch kämpfen, um zu den brennenden Fahrzeugen vorzudringen. © Patrick Schüller

Wie die Brandbekämpfer mitteilten, war das Feuer am Vormittag um kurz nach 10 Uhr in dem Parkhaus am Karl-Arnold-Platz ausgebrochen.

Beim Eintreffen der Retter war bereits dichter Rauch zu sehen, der aus dem Tiefgeschoss der Garage nach draußen strömte.

Mit entsprechender Schutzausrüstung gingen die Feuerwehrleute zur Brandquelle vor und fanden drei Autos vor, die sich zu diesem Zeitpunkt im Vollbrand befanden. Durch den Einsatz zweier Wasserrohre konnte das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht werden.

Verletzt wurde dabei niemand. Nach dem Löschen mussten jedoch umfangreiche Lüftungsmaßnahmen getroffen werden. Eine Ausbreitung des Brandes auf weitere Fahrzeuge oder Gebäude konnte verhindert werden.

Die Tiefgarage selbst ist allerdings wegen der Intensität des Feuers bis auf Weiteres gesperrt.